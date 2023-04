Oto piękna żona Andrzeja Sołtysika. PRYWATNE ZDJĘCIA. Patrycja jest 24 lata młodsza od dziennikarza. Śliczna z nich para. ZDJĘCIA 12.04.2023

Andrzej i Patrycja Sołtysik

Piękna żona Andrzeja Sołtysika w mediach społecznościowych

Andrzej Sołtysik i życie po 50-tce

- O której zadzwonił dziś Pana budzik? Zawsze dzwoni pięć po piątej - to taka mityczna pora robotnika, który wstaje do pracy. Ale mam długi start, więc podnoszę się z łóżka pół godziny później. Mój intelekt tego potrzebuje, zwłaszcza mięśnie twarzy. Dzięki temu o 8.00, kiedy startuje DDTVN, nie jestem już spuchnięty i nie grymaszę, tylko mówię z uśmiechem: "Dzień dobry".

- Co Panu pomaga się rozruszać o świcie, kawa? Moja technika życia po 50-tce jest taka, że staram się unikać kawy, ale mi nie wychodzi. Cóż? Przynajmniej jestem tego świadom. Natomiast jedna filiżanka klasycznego espresso jest nieodzowna. Mogę przy okazji spokojnie wyjść na balkon, zapalić papierosa i przez cztery minuty kontemplować tę kawę i papierosa, patrzeć jaka jest pogoda na świecie. Drugiej staram się już nie używać. Kiedy przychodzę do redakcji, to już tylko herbata i imbir, imbir, imbir&.

- W studiu DDTVN przygotowywane są na bieżąco różne smakołykami. Kusi, żeby skorzystać z okazji? Zawsze byłem łakomczuchem. A kiedy jestem głodny, to jestem zły, głupi i bardziej zdenerwowany. Wszystko z głodu! Podczas programu muszę walczyć z łakomstwem. Na szczęście stres i adrenalina zabija głód. Ściśnięty żołądek zadowoli się byle rzodkieweczką czy pomidorkiem. Jednak, jako świadomy mężczyzna po 50-tce, wiem, że żołądek musi mieć co przetwarzać. Toteż na koniec programu czeka na mnie przygotowana porcja. To się nazywa przywilej królewski&

- Przenosi Pan kulinarne nowinki z programu na grunt domowy? Jeszcze nie. Najlepszy przyjaciel mojej żony - thermomix - działa świetnie. Właściwie to żona nie wpuszcza mnie do kuchni, czasem poprosi o umycie naczyń, ale rzadko. Bardzo często natomiast wynoszę śmieci i to jest moja funkcja. Poza tym głównie konsumuję.

- Ustalenie domowego budżetu do najłatwiejszych chyba nie należy? Powiedziałbym, że jest niemożliwe w dobie ciągłych promocji. Na przykład kiedy ostatnio moja żona bardzo przeżyła wizytę u dentysty, odwołała się do pierwszej poprawki naszej przysięgi małżeńskiej, że potrzebny jest pocieszyciel. Traf chciał, że w pewnej firmie z torebkami była akurat promocja &i po budżecie.

- Uważa Pan, że to sprawiedliwy podział obowiązków? Bardzo niesprawiedliwy! Jestem tylko ministrem finansów, cała reszta nie należy do mnie

- Pan nie ulega czarowi promocji?

W ogóle jestem na to nieczuły. Może to kwestia wieku? Żona ma w sobie jeszcze to nienasycenie, które towarzyszy młodości.

- Co jeszcze, oprócz kawy i papierosa, pomaga Panu przetrwać dzień w pełnej gotowości? Bieganie?

Nie, papierosy w zupełności wystarczają. No i muzyka z rana jest jak śmietana. Co jeszcze? Do niedawna wynajmowałem mieszkanie w budynku z popsutą windą. Wdrapywanie się codziennie na 3 piętro można chyba zaliczyć jako fitness? Najpierw wkurzałem się na brak windy, potem - w akcie desperacji - chciałem wzywać kolegów z "Uwagi!", w końcu odpuściłem, bo de facto przysłużyło się to mojej kondycji. Mało tego, po przeprowadzce do nowego mieszkania, zastanawiam się, czy nie zepsuć windy (uśmiech - przyp. red.).

- Czy praca w duecie z Anną Kalczyńską w DDTVN to też wyższa szkoła jazdy?

Dobrze nam się pracuje. Ania jest oazą spokoju, opanowania i dobrego wychowania. W przeciwieństwie do mnie i mojej skłonności do wylizywania talerza palcem. Ania nigdy by tego nie zrobiła! Wszystkie dziewczyny, z którymi pracowałem w telewizji, to prymuski - zawsze mają odrobione zadanie domowe, można zerknąć, ściągnąć, no i są lepiej ubrane. Obyśmy żyli długo i szczęśliwie przez kilka następnych sezonów!