Oto piękna mama Roksany Węgiel. Wygląda jak bogini ZDJĘCIA. Kim jest Edyta Węgiel? Ładniejsza od córki? 24.05.2024

"Moje dzieciństwo dawno się skończyło. Czuję, że przez branżę, w której pracuję i świat show-biznesu musiałam szybciej dorosnąć i nie będę tego ukrywać. Chociaż nigdy nie starałam się na siłę żyć i zachowywać nieadekwatnie do swojego wieku. Jednak, gdy wracam myślami do czasu, gdy byłam dzieckiem, to z ogromnym sentymentem wspominam tamte lata. Dzieciństwo było piękne, beztroskie i bardzo proste. Jakbym miała określić je jednym słowem, powiedziałabym "lekkość". Przecież wtedy nie miałam żadnych zmartwień" - przyznała Roksana Węgiel.