Oto piękna Dorota Gardias zdjęła z siebie ubrania! Piękna figura i uroczy uśmiech. Fryzura, która budzi mnóstwo emocji 19.10.2023

Podobno, gdy kobieta zmienia fryzurę, to oznaczają wielkie zmiany w jej życiu osobistym. Czy tak jest w przypadku Doroty Gardias? Pogodynka zmieniła swoją krótką, zadziorna fryzurkę na długiego boba. "Ku mojemu zaskoczeniu fryzura budzi mnóstwo emocji. Wydawało mi się, że żyjemy w czasach, gdy dziewczyny robią z włosami cuda i nikt się nie oburza. Ja zapuszczałam włosy przez rok, były długie, ale trochę postanowiłam pomóc i z przodu przedłużyłam. I& zaczęło się.

Szanuję wszystkie opinie, ale to moje włosy, moja spraw. Bardzo dobrze się czuje, miałam ochotę coś zmienić w swoim wyglądzie i to zrobiłam" - mówi Dorota. I dodaje: "Niektórzy mówią, że jak miałam te krótkie włosy, to miałam takiego pazura. A ja może nie chcę mieć już tego pazura. Chce być łagodniejsza, kobieca. Zmieniam się&" - mówi tajemniczo gwiazda. Akpa