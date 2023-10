Oto piękna Aleksandra Szwed. Ma długie nogi i znakomitą figurę. W tym szaleństwie jest metoda 19.10.2023

ZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA ALEKSANDRY SZWED - KLIKNIJ TUTAJ

Aż trudno w to uwierzyć, ale Aleksandra Szwed, aktorka, piosenkarka, prezenterka telewizyjna, konferansjerka, za kilka lat będzie obchodzić trzydziestolecie pracy w show-biznesie.

Zaczynała jako dziecko, a popularność zdobyła rolą w "Rodzinie zastępczej". Aktorka osiem lat temu została po raz pierwszy mamą. Urodziła syna Borysa, a w 2012 roku powitała na świecie córkę. Od samego początku łączy wyzwania zawodowe z macierzyństwem. Nie zapomina też o swoich kobiecych potrzebach. Przyznaje, że wsparcie najbliższych przez cały ten czas jest dla niej bezcenne.

"Mój zawód jest wrogiem rutyny, bo niemal każdego dnia robię co innego. Gram w serialach, koncerty, spektakle na różnych krańcach Polski, co utrudnia jakiekolwiek rytuały. Natomiast, nieskromnie powiem, podobno mam do tego talent, łączę przyjemne z pożytecznym. Równoważnią pracy jest oczywiście mój dom, mój własny świat, o który staram się dbać, wokół moich najbliższych. Dziś wiem, kiedy odpuścić. Już za mną etap zachłanności na pracę. Pracujemy żeby żyć, a nie na odwrót. O tym należy pamiętać bez względu na wykonywany zwód" - zdradza Aleksandra Szwed, która ostatnio wystąpiła na deskach Och Teatru w spektaklu "Okno na parlament" w reż. Krystyny Jandy.