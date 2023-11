Oto Patrycja Widera na ostatnich zdjęciach. Influencerka i tiktokerka nie żyje! Miała zaledwie 24 lata

Zobacz ostatnie zdjęcia - Patrycja Widera - kliknij

Jak podały media kilka dni temu Patrycja Widera trafiła do szpitala, skąd wrzuciła też na Instagrama swoje ostatnie zdjęcie. Pod postem napisała:

Brzydkie zdjęcia No cóż. Kochani przeżyłam coś okropnego. Instagram to moja pamiątka więc niech bedzie, próbuje siadać ale jeszcze nie wstałam także never say never i do przodu!

Dziekuje za wsparcie wszystkim, nie wiedziałam ze to co sie ze mna dzieje jest na tyle poważne że chwilke już byłam z aniołkami i że tyle osób naprawdę zareaguje jakoś. 💜💜Zreszta nieważne, jestem bardzo chora tak w skrócie i już do konca życia mam troszke przerąbane. Ale damy Radek mordeczki! ♥️💜 Miało być zdjęcie z halloween, drążenie dyni🎃 a wyszło jak wyszło. Może wyjdę za dwa tygodnie aczkolwiek leczenie czeka mnie długie.-Tak dla ciekawskich. Miłego dnia♥️♥️Kocham was!!