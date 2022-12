Oto Oliwia Bieniuk tylko w bikini! Latorośl szybko pokochała show-biznes. ZDJĘCIA 27.12.2022

ZOBACZ ODWAŻNE NOWE ZDJĘCIA OLIWII BIENIUK, TO PRAWDZIWA IĘKNOŚĆ - KLIKNIJ TUTAJ

Latorośl szybko pokochała show-biznes i zainteresowanie swoją osobą podtrzymuje podczas internetowych rozmów z fanami. A oni nieustanie dopytują o zmarłą mamę.

ZOBACZ ODWAŻNE NOWE ZDJĘCIA OLIWII BIENIUK, TO PRAWDZIWA IĘKNOŚĆ - KLIKNIJ TUTAJ

Jednak podczas ostatniej sesji jedno z pytań, dlaczego z półki pod tv zniknęły wszystkie zdjęcia mamy?, wprowadziło studentkę aktorstwa (pierwszy rok w Warszawskiej Szkole Filmowej Bogusława Lindy) w złość.

ZOBACZ ODWAŻNE NOWE ZDJĘCIA OLIWII BIENIUK, TO PRAWDZIWA IĘKNOŚĆ - KLIKNIJ TUTAJ

19-latka tak zareagowała: - Jezus ludzie, ale wam się nudzi. To chyba nasza sprawa, co leży u nas w domu i w jakich miejscach. Ale jeżeli tak bardzo interesujecie się tymi zdjęciami, to nie martwcie się, dalej wiszą, ale w innym miejscu - odparła.