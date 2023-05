Oto ogłoszenia z klatek schodowych. Na pewno w Twoim bloku, wieżowcu, kamienicy też takie z pewnością są ZDJĘCIA 21.05.2023

Czego to kochani sąsiedzi nie wymyślą, co i komu najbardziej przeszkadza? Jednym przeszkadza zbyt głośno uprawiany seks, innym hałas, remonty od rana albo wieczorem, śmieci, palenie papierosów na klatce schodowej itd.

Okazuje się, że sąsiedzkie listy mogą być dosyć ciekawą, z punktu widzenia socjologicznego, lekturą. Wynika z nich, co się dzieje w mieszkaniach i co przeszkadza lokatorom. Jedni zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, inni palą na klatce schodowej itd., itp... Co zrobić, gdy w naszej klatce schodowej dzieje się coś, co nam przeszkadza?