Oto ogłoszenia od sąsiadów do sąsiadów! Można je zobaczyć na wielu klatkach schodowych w blokach, wieżowcach i kamienicach! 13.04.2023

- To nie jest normalne zachowanie, jak mam coś do kogoś, to po prostu do niego idę i mówię - dodaje Teresa Wiśniewska z bloku na Teofilowie. - Wywieszanie takich ogłoszeń to jakiś kompletny absurd i nieporozumienie. Osobiście uważam, że to nie ma najmniejszego sensu i w sumie jest wręcz żenujące.