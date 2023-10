Oto nowa dziewczyna Adama Zdrójkowskiego! Ładniejsza od Wiktorii Gąsiewskiej? Zobaczcie zdjęcia. Kim jest ta piękna blondynka? 18.10.2023

Adam Zdrójkowski wypoczywał ostatnio na wakacjach, a świat obiegły zdjęcia z piękną blondynką u boku. Internauci twierdzą w komentarzach, że to jego nowa miłość. Czy jest ładniejsza od Wiktorii Gąsiewskiej? ZOBACZCIE ZDJĘCIA...

Adam Zdrójkowski ma dużo refleksji

Adam Zdrójkowski popularność zawdzięcza roli Kuby Boskiego w serialu "Rodzinka.pl", w którym grał przez 9 lat. W ostatnim czasie o młodym aktorze zrobiło się bardzo głośno. Wszystko za sprawą udziału w programie "Azja Express", w którym wspólnie z tatą, Dariuszem, przemierzają zakątki Azji, mając jedynie dolara dziennie na utrzymanie.

Na drodze do zwycięstwa uczestnicy napotykają wiele przeszkód. Jedną z nich jest stan zdrowia Dariusza Zdrójkowskiego, który boryka się z poważnym problemem z nogą. I choć jest najstarszym z uczestników, konsekwentnie wykonuje wszystkie zadania i dotrzymuje tempa synowi. Jest to przyczyną wielu konfliktów między ojcem, a synem, co niezwykle nie podoba się widzom. Adam postanowił wypowiedzieć się w tym temacie i jak sam przyznaje, z programu wyniósł wiele ważnych lekcji.