Oto niezwykłe ogłoszenia sąsiedzkie. Nie uwierzycie, co ludzie wypisują do siebie na klatkach schodowych!

Okazuje się, że sąsiedzkie listy mogą być dosyć ciekawą, z punktu widzenia socjologicznego, lekturą. Wynika z nich, co się dzieje w mieszkaniach i co przeszkadza lokatorom. Jedni zbyt głośno uprawiają seks, hałasują, śmiecą, inni palą na klatce schodowej itd., itp... Co zrobić, gdy w naszej klatce schodowej dzieje się coś, co nam przeszkadza?

Oczywiście rozwiązań jest kilka. Zwykle, gdy komuś coś przeszkadza, wtedy bezpośrednio idzie do sąsiada i mówi, co mu się nie podoba. Czasy się jednak zmieniają i dziś coraz częściej sąsiedzi wybierają anonimowe korespondencje.

Jedni w takich korespondencjach chcą być mili i uprzejmi i w grzeczny, czasem lekko wesoły sposób zwracają swoim sąsiadom uwagę. Inni wręcz przeciwnie. Piszą w dosadnych słowach, często nazywając rzeczy po imieniu, co leży im się nie podoba.

Mieszkańcy zapytani o to, czy tego typu korespondencje są właściwe, mają podzielone zdania, ale raczej nikomu to nie przeszkadza. Administracje i spółdzielnie mieszkaniowe , ale także wspólnoty raczej nie ingerują w treści ogłoszeń na klatkach schodowych.