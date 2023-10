Oto niezwykle atrakcyjna Aleksandra Popławska zwyzywana przez piłkarza za namawianie do wzięcia udziału w głosowaniu. ZDJĘCIA Tomasz Jabłoński

Bardzo popularna polska aktorka Aleksandra Popławska postanowiła wypowiedzieć się na temat zbliżających się wyborów. To, co przeczytała pod swoim postem, mocną ją zabolało. I nie ma się co dziwić.