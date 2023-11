Oto niecodzienne ogłoszenia o pracę, które wywołują prawdziwe salwy śmiechu. Czego to ludzie nie wymyślą ZDJĘCIA 22.11.2023

Dziś przyjrzymy się kilku przykładom śmiesznych ogłoszeń o pracę, które podbiły internet i rozbawiły tysiące osób na całym świecie. Zobacz ZDJĘCIA niecodziennych ogłoszeń "Szukamy przyszłego superbohatera" Pierwsze ogłoszenie, które przykuło naszą uwagę, brzmiało "Szukamy przyszłego superbohatera". Firma, która poszukiwała pracownika do działu obsługi klienta, postanowiła nadać swojemu ogłoszeniu nieco superbohaterskiego stylu. Wymagania dotyczyły nie tylko standardowych umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych, ale także umiejętności latania, nadzwyczajnej siły i zdolności do pościgów samochodowych. Chociaż ogłoszenie było oczywiście żartem, przyciągnęło uwagę wielu osób i stało się viralowe.

"Poszukiwany: Główny degustator czekolady" Niektóre ogłoszenia o pracę wydają się zbyt piękne, aby były prawdziwe. Jedno z nich było ogłoszeniem o poszukiwaniu "Głównego degustatora czekolady". Firma, która zajmowała się produkcją czekolad, poszukiwała osoby, która była gotowa spróbować każdego rodzaju czekolady, oceniać ich smak, konsystencję i jakość. W ogłoszeniu podkreślono, że kandydat musi mieć doskonałą znajomość czekolady i ogromną cierpliwość do pracy w przemyśle słodyczy. To ogłoszenie wywołało lawinę reakcji na platformach społecznościowych, a internauci natychmiast zaczęli wyrażać swoje marzenie o takiej pracy.

"Poszukujemy mistrza w odgadywaniu haseł"

To ogłoszenie pochodziło od firmy zajmującej się bezpieczeństwem sieciowym. Poszukiwali specjalisty od cyberbezpieczeństwa, który byłby mistrzem w odgadywaniu haseł. Wymagania dotyczyły nie tylko umiejętności technicznych i znajomości różnych narzędzi związanych z cyberbezpieczeństwem, ale także zdolności telepatycznych, wróżenia z fusów i umiejętności gry na gitarze. Ogłoszenie to było z pewnością dowcipem, ale wskazywało na to, że niektóre ogłoszenia mogą zawierać absurdalne wymagania, które są niezwykle trudne do spełnienia.