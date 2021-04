Oto najpopularniejsze rasy psów. Jakie rasy psów wybieramy najczęściej?

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Towarzystwo czworonogów doceniliśmy przede wszystkim w pandemii, która zamknęła nas w domach. W ścisłym lockdownie wygrywali ci, którzy mogli wychodzić z domu nie tylko do pracy, czy po zakupy, ale na regularne spacery, bo tego wymagali ich szczekający pupile.

Wyludniły (a raczej wypsiły) się więc schroniska dla bezdomnych psów, bo trudne czasy to okazja do dobrych uczynków. Nowe domy znajdowały też rodzące się wiosną szczenięta, bo pracując w domu łatwiej ich dopilnować i zapobiec stratom w butach, meblach, czy drzwiach. Bo gdy maluch się nudzi (a do tego rosną mu zęby) chętnie rozładowuje napięcie gryząc i rozszarpując co tylko wpadnie mu w pysk. Zwłaszcza, gdy cały dzień siedzi sam w czterech ścianach. Wiosna rodzi się do życia, na świat przychodzą czworonogi Kwiecień to miesiąc, kiedy wiele urodzonych na przełomie zimy i wiosny szczeniąt (szczególnie tych rasowych, z poważnych hodowli, bo kundelki rodzą się przez cały rok) może już trafić do nowych domów. Wiele osób decyduje się na psiego arystokratę, bo prócz walorów urodowych do charakteru rodziny można dobrać cechy psa.

- Jako hodowcy psów kładziemy olbrzymi nacisk na informację i edukację nabywców – mówi Rafał Rafał First, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce. - Psy muszą być dopasowane do potrzeb i oczekiwań nowych opiekunów.

Przykładem niedopasowania mogą być yorki. Te niewielkich rozmiarów sympatyczne pieski zrobiły w Polsce gigantyczną karierę. Podobały się ich niewielkie rozmiary i wspaniałe włosy, które można było elegancko fryzować. Niestety w małym ciałku drzemie ogromny temperament, z którym nie każdy umiał sobie poradzić. Szczególnie osoby traktujące malutkiego pieska jak żywą przytulankę. - Yorkshire terrier to pełna nazwa tej rasy i słowo terrier jest tutaj kluczowe – tłumaczy Rafał First. - To jest pies, który pierwotnie był wykorzystywany do tępienia gryzoni, zwłaszcza szczurów. To wymagało od niego charakteru i zawziętości do walki z wrogami człowieka.

Wraz z postępem cywilizacji problem szczurów gnębiących angielskie miasta przestał istnieć, więc z rasy wyprowadzono pięknego psa o niewielkim rozmiarze. Nie udało się jednak pozbawić go charakteru, a ten daje o sobie znać, gdy pies chce postawić na swoim. Niestety o charakterze kompaktowego pupila opiekunowie dowiadywali się w praktyce, a nie od hodowców (raczej pseudo), którzy nastawieni byli na zysk i chcieli jak najlepiej wykorzystać popyt na yorki. Oto galeria najpopularniejszych ras psów duzych i małych. Top ras dużych i małych Wśród psów rasowych największą popularnością cieszą się rasy małe, w granicach 4-10 kilogramów. O wyborze decyduje przede wszystkim to, że mogą one towarzyszyć człowiekowi w większości jego aktywności, od podróżowania, po zakupy. Do tego pasują do każdego mieszkania, czy domu.

- Mody na psy zmieniają się co kilka lat – dodaje przewodniczący Rafał First.

Wśród małych psów najchętniej kupowane są: buldog francuski, mops, pomeranian szpic miniaturowy, shih tzu, maltańczyk oraz cavalier king charles spaniel. Wśród dużych psów już od co najmniej dwóch dekad królują golden retriver i labrador. W ostatnim czasie na ulicach spotkać można psy pasterskie: berneński pies pasterski, border collie, owczarek szetlandzki i australijski. We wszystkich przypadkach decyduje charakter psa i jego przywiązanie do człowieka. W przypadku psów pasterskich dochodzi jeszcze silna potrzeba opiekowania się stadem (rodziną) i chronienia go przed wszelkimi zagrożeniami. To przekłada się również na charakter czworonoga.

- Prawda jest taka, że nie ma złych psów, bo pies z natury jest przyjacielem człowieka – mówi Rafał First. - Za złe i agresywne zachowanie psa zawsze odpowiada człowiek.