Oto najmodniejsze imiona żeńskie 2023. Te imiona są teraz najchętniej nadawane LISTA

Najpopularniejsze imiona żeńskie

Kto już wybierał imię dla dziecka, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe zadanie. To tak naprawdę nie lada wyzwanie i jednocześnie sztuka kompromisu. Jak zwykle wybieramy imiona? Rodzice bardzo często kierują się imionami swoich bliskich: dziadków, pradziadków, cioć, wujków. Zdarza się, że inspiracją są znane osobowości albo symbole pop kultury. Jakie imiona królowały w ostatnim czasie – tradycyjne, czy modne? Czym rodzice kierowali się wybierając je dla swoich pociech?

Najmniej popularne imiona żeńskie

Równie ciekawie prezentuje się lista imiona najmniej popularnych. ELIA, IVY, AISIYA, JEWA, DARJA, TAISIA, ZYTA, ARIANE to tylko kilka z nich. Trzeba przyznać, że faktycznie niezwykle rzadkie to imiona i pewnie zdecydowana większość z nas nie zna nikogo o tak egzotycznie brzmiącym imieniu.

Jeśli zajrzymy do rejestru PESEL, przekonamy się o tym, że znajduje się w nim blisko 20 tys. imion męskich i podobna liczba imion żeńskich!

