Oto najlepsze MEMY związane z dniem chłopaka. Zobaczcie koniecznie, jak Internauci widzą dzień chłopaka 22.11.2023

Dzień chłopaka 2023

Dzień Chłopaka to święto, które prawdopodobnie powstało analogicznie do Dnia Kobiet. Najprawdopodobniej obchody zostały zapoczątkowane na wyspach Trinidad i Tobago. To tam 19 listopada 1999 roku po raz pierwszy obchodzono święto mężczyzn.

W Polsce Dzień Chłopaka jest obchodzony 30 września.

W Dzień Chłopaka najczęściej panie obdarowują swojego partnera, tatę, brata czy kolegów drobnymi prezentami. Tego dnia w sposób symboliczny obdarowuje się także kolegów z klasy oraz męskie grono współpracowników.