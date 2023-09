Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia

Grzechy, za które nie otrzymamy rozgrzeszenia

Oto najczęstsze grzechy LISTA

Jak mówi przykazanie kościelne wierni do spowiedzi powinni przystępować co najmniej raz w roku. Księdza, u którego się spowiadamy, obowiązuje tajemnica spowiedzi, przez co nie może wyjawić ich nikomu innemu. Kapłan ma obowiązek zachowywać się tak, jakby w ogóle spowiedź nie miała miejsca, dokładnie tak jakby nic nie usłyszał.

Tymczasem są takie grzechy, które nie każdy ksiądz może odpuścić. Są również grzechy ciężkie, których nie może odpuścić żaden kapłan oraz żaden biskup. Sprawdź listę grzechów, za które nie ma rozgrzeszenia.

Kiedy zatem ksiądz nie może rozgrzeszyć wiernego? Nawet, jeśli ten wyzna mu grzech, żałuje za swoje zachowanie i chce zadośćuczynić? I nie chodzi tu na przykład o zabójstwo czy zdradę.

Oto grzechy ciężkie i główne. Żal za grzechy