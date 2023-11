Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Wyjątkowe napisy GALERIA ZDJĘĆ Szok, ale oryginały! 21.11.23

Jeśli ktoś chce się wyróżniać z tłumu, może postarać się o tablice indywidualne. Ich treść nie jest całkowicie dowolna – pierwsze dwa znaki (litera i cyfra) to zawsze symbol województwa, w którym auto zostało zarejestrowane.

Co może być napisane?

Element indywidualny pojawia się w kolejnych znakach. Trzy do pięciu znaków to wyróżnik indywidualny, którego treść ustala właściciel samochodu. Jednak są pewne ograniczenia. Treść tablicy nie może też być obraźliwa, wulgarna ani niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Oceniają to urzędnicy, którzy niekiedy okazują się nie dość czujni lub po prostu bardzo tolerancyjni.