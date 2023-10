Oto najciekawsze ogłoszenia z klatek schodowych bloków, wieżowców, kamienic. Co też lokatorzy do siebie wypisują! ZDJĘCIA

Niecodzienne ogłoszenia sąsiedzkie

O czym piszą autorzy takich sąsiedzkich komunikatów? Najczęstsze tematy wspólnotowych ogłoszeń to hałas u sąsiadów, bałagan, czy ostrzeżenia przed oszustami.

Zobacz najlepsze ZDJĘCIA ogłoszeń

Dosyć często mieszkańcy skarżą się też na osoby zbyt głośno uprawiające seks za ścianą.

Napisane listy, apele, prośby wywieszane są w widocznym miejscu na klatce schodowej, w windzie, przy drzwiach wejściowych do budynku.

I jak to w życiu zwykle bywa jedni w takich korespondencjach są mili i uprzejmi i w bardzo ugrzeczniony sposób zwracają swoim sąsiadom uwagę. Inni zachowują się całkowicie odmiennie. Piszą w niezwykle dosadnych słowach, najczęściej nazywając rzeczy po imieniu, co im się nie podoba w zachowaniu współmieszkańców danego bloku, wieżowca, kamienicy.