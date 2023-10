Oto Monika Mrozowska wciąż piekielnie piękna! ZDJĘCIA w sieci powalają. W sprawie dzieci dogaduje się z byłymi partnerami 15.10.2023

Pewne jest, że celebrytka nie miała szczęścia w miłości, ale... nie przestaje w nią wierzyć. Aktorka, która już od pewnego czasu nie uprawia tego zawodu, stara się udowadniać, że kobieta samodzielnie wychowująca czworo dzieci może być zadowolona z życia. - To się wielu ludziom w głowie nie mieści - mówi „Party”. - Nie przejmuję się opiniami na swój temat, ale czasem mam wrażenie, że kobieta, która nie żyje według jednego „słusznego” schematu, nie może być szczęśliwa.

42-letnia Mrozowska Mrozowska jest matką czwórki dzieci, które z lubością pokazuje w sieci. Celebrytka jest mamą Karoliny i Jagody, których ojcem jest Maciej Szaciłło. Jej starszy syn Józef to owoc związku z Sebastianem Jaworskim, najmłodszego potomka Lucjana, Monika doczekała się natomiast z Maciejem Auguścikiem-Lipką.

Nie ukrywa, że dzielenie opieki nad dziećmi często bywa sporym wyzwaniem. Jak zapewniła jednak, z byłymi partnerami dogaduje się bez problemów. Rozstania, owszem - były bolesne i trudne, ale kiedy emocje opadły, liczyło się tylko dobro jej córek i synów.

- Oczywiście na początku nie było to łatwe i sytuacja wymagała od nas wszystkich dojrzałości - dodaje. - Poukładaliśmy sobie w głowie różne rzeczy i skupiliśmy się na tym, że dobro naszych dzieci jest dla nas najważniejsze.

- Z każdym z byłych partnerów mam inny system opieki. Odkąd Lucek skończył rok, jego tata zajmuje się nim średnio co drugi dzień. W pozostałych przypadkach jest to albo opieka pół na pół, albo co drugi weekend - zdradza Mrozowska.

Jest zapracowaną kobietą

Aby utrzymać rodzinę nagrywa podcasty, za które dostaje wynagrodzenie. Pisze e-booki, książki, bywa też szefową kuchni na warsztatach dla kobiet. Razem z przyjaciółkami prowadzi własną markę dziecięcą.