Oto młoda i seksowna żona Karola Strasburgera GALERIA ZDJĘĆ. Piękna Małgorzata jest młodsza od męża o 37 lat! Zobacz ZDJĘCIA 20.05.2023

Amant polskiego kina

Karol Strasburger to jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów. Wystarczy wspomnieć role w takich filmach jak:

"Agent nr 1",

"Noce i dnie"

czy serialach "Karino"

"Czarne chmury".

W młodości nie tylko uprawiał gimnastykę sportową, ale próbował każdego sportu, który młodemu chłopakowi przyszedł akurat do głowy. Sportowa sylwetka i kondycja zostały mu do dzisiaj. Mimo że metryka wskazuje 75-lat, aktor wciąż jest bardzo aktywny zarówno na korcie tenisowym jak i na basenie. Kiedy dwa lata temu został po raz pierwszy ojcem, powodów dla, których postanowił być jak najdłużej w formie przybyło.