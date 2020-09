Oto mieszkanie Katarzyny Tusk. Kasia Tusk i jej dom. W pokojach biel, a w kuchni - kosztowny sprzęt 7.08.20 ZDJĘCIA

Kasia Tusk postanowiła wraz z córką upiec ciasto. Przepisem podzieliła się z fanami na Instagramie. Przy okazji zachęciła też do słuchania ebooka "Duma i uprzedzenie" Jane Austen w wersji po angielsku.

Biała kuchnia i kosztowna kuchenka

Uwagę internautów przykuła kuchnia w mieszkaniu Kasi Tusk. Blogerka urządziła ją w jasnych barwach. Postawiła na białe szafki i blaty we wzory. Jasna jest również podłoga, a wszystko to daje niesamowite efekty. Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na kuchenkę. Kasia Tusk postawiła na czteropalnikowy model w szarym kolorze z pozłacanymi dodatkami. Wiadomo jednak, że jest to kuchenka firmy Lacanche.

Produkty robione są na indywidualne zamówienie. Cena za model, który ma w kuchni Kasia Tusk, waha się w okolicy 3 800 euro, czyli ponad 16 tys. złotych.