Oto miejsca, które bezpowrotnie zniknęły z mapy Łodzi ZDJĘCIA. Lunapark, przejścia podziemne, hotel Centrum

Oto miejsca w Łodzi, których już nie ma. Zniknęły z naszego krajobrazu w ostatnich latach. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż, a właściwie wirtualny spacer. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii: China Town, basen Olimpia, Lunapark, dyskoteka Cube i wiele innych, miejsc, które istnieją już tylko w pamięci łodzian!

Tych miejsc w Łodzi już nie ma ZDJĘCIA

Bazar na stadionie ŁKS

W czasach, kiedy znany biznesmen Antoni Ptak rozkręcał handlowy biznes w Tuszynie i Rzgowie, w Łodzi rozkwitał handel na stadionie. Większość stoisk była ustawiona wzdłuż hali od strony głównego wejścia, pozostałe - z elektroniką, kasetami dźwiękowymi i płytami były zlokalizowane naprzeciwko wejścia na dworzec Łódź - Kaliska. Tutaj też można było kupić tani alkohol i papierosy z przemytu.

W 2009 roku bazar został zamknięty i przeniesiony na pobliskie osiedle.

Dyskoteka Pomarańcza

Największa dyskoteka nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce została zamknięta w 2013 roku. Oficjalnym powodem zamknięcia była modernizacja klubu. Na początku lutego 2013 roku w łódzkim klubie Pomarańcza kręcono teledysk do piosenki Pitbulla.

Basen Olimpia

Odkryty basen pływacki wybudowany został w 1969 r. na terenie należącym do pobliskich Zakładów Odzieżowych “Olimpia.

Basen miał wymiary 50 x 20 m. Po północnej stronie usytuowana była widownia, a pod nią pomieszczenia techniczne i szatnie z natryskami. W okresach zimowych funkcjonował przykryty specjalną powłoką tzw. balonem. W 2005 r. basen ze względu na stan techniczny wymagający remontu został zamknięty.

Dziś w tym miejscu jest biurowiec.