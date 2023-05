Oto miejsca, które bezpowrotnie zniknęły z mapy Łodzi. Lunapark, przejścia podziemne, hotel Centrum i inne ZDJĘCIA 21.05.2023

Oto miejsca w Łodzi , których już nie ma. Zniknęły z naszego krajobrazu w ostatnich latach. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż, a właściwie wirtualny spacer. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii: China Town, basen Olimpia, Lunapark, dyskoteka Cube i wiele innych, miejsc, które istnieją już tylko w pamięci łodzian!

Bazar na stadionie ŁKS W czasach, kiedy znany biznesmen Antoni Ptak rozkręcał handlowy biznes w Tuszynie i Rzgowie, w Łodzi rozkwitał handel na stadionie. Większość stoisk była ustawiona wzdłuż hali od strony głównego wejścia, pozostałe - z elektroniką, kasetami dźwiękowymi i płytami były zlokalizowane naprzeciwko wejścia na dworzec Łódź - Kaliska. Tutaj też można było kupić tani alkohol i papierosy z przemytu. W 2009 roku bazar został zamknięty i przeniesiony na pobliskie osiedle. Dyskoteka Pomarańcza Największa dyskoteka nie tylko w Łodzi, ale w całej Polsce została zamknięta w 2013 roku. Oficjalnym powodem zamknięcia była modernizacja klubu. Na początku lutego 2013 roku w łódzkim klubie Pomarańcza kręcono teledysk do piosenki Pitbulla. Basen Olimpia Odkryty basen pływacki wybudowany został w 1969 r. na terenie należącym do pobliskich Zakładów Odzieżowych “Olimpia. Basen miał wymiary 50 x 20 m. Po północnej stronie usytuowana była widownia, a pod nią pomieszczenia techniczne i szatnie z natryskami. W okresach zimowych funkcjonował przykryty specjalną powłoką tzw. balonem. W 2005 r. basen ze względu na stan techniczny wymagający remontu został zamknięty. Dziś w tym miejscu jest biurowiec.

Hortex Dawny Hortex (dzisiaj Hort Cafe), uwielbiane przez łodzian miejsce zostało otwarte dokładnie 1 maja 1976 roku. W weekendy na popularne lody z „Horteksu” zjeżdżali się ludzie z c Chinatown Wielbiciele wietnamskich sajgonek zajadali się tu chińskimi i wietnamskimi daniami. Kilka brudnych budek, obok nich drewniane stoły pod parasolami. Tak pod koniec lat 90. wyglądało słynne Chinatown, czyli pasaż przy Piotrkowskiej 138. Hotel Centrum Hotel działał w latach 1976–2014, zlokalizowany był przy ul. Kilińskiego 59-63. Miał 188 pokoi, 7 sal konferencyjnych, restaurację i kasyno. W czerwcu 2014 roku hotel został zamknięty. Na początku października 2014 roku rozpoczęła się rozbiórka, a zakończyła się w 2016 roku.

Przejście podziemne

Piotrkowska/Mickiewicza - zlikwidowane przy okazji budowy trasy W-Z.

Kino Bałtyk

Bałtyk to jedno z największych łódzkich kin w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Było to pierwsze kino w Łodzi posiadające system Dolby Surround. Kino Bałtyk znajdowało się przy ul. Narutowicza za budynkiem Filharmonii Łódzkiej.

We wrześniu 2015 kino Bałtyk zostało zamknięte.

Lunapark

Lunapark w Łodzi powstał w połowie lat 70., zamknięty został w styczniu 2016. W wesołym miasteczku znajdowało się 38 atrakcji. Wśród nich m.in.: wysoka na 16 m kolejka górska Jet Star osiągająca prędkość 96 km/h.