Oto miasta, których mieszkańcy najczęściej używają brzydkich słów. Łódź w niechlubnej czołówce. Jak przeklinają łodzianie? Oto RANKING

Jak często i w jakich okolicznościach przeklinają Polacy?

Średnio Polacy w wieku od 16 do 24 lat przeklinają 27 razy dziennie, podczas gdy respondenci w wieku 35-44 lat przeklinają 12 razy dziennie.

- Zgodnie z przeanalizowanymi ankietami zwykły Polak przeklina około 19 razy dziennie. Jest to niewiele mniej niż średnia dzienna Amerykanów, wynosząca 21 - czytamy w przeprowadzonym badaniu. - Dodatkowo mężczyźni używają przekleństw częściej (22 razy dziennie) niż kobiety (15 razy dziennie).

Gdzie przeklinają Polacy

Badanie wykazało, że wyjście ze znajomymi to miejsce i moment, w którym najczęściej padają przekleństwa. Badanie wykazało również, że tylko niewielka liczba Polaków przeklina najwięcej podczas jazdy samochodem (15,46%).

Polacy najrzadziej używają wulgaryzmów przy dzieciach (74,05%) i przełożonym (71,79%). Polacy częściej przeklinają sami do siebie niż do kogokolwiek innego (36,80%).

Po zapytaniu respondentów, czy przeszkadza im przeklinanie innych osób, redaktorzy portalu stwierdzili, że opinie Polaków na temat wulgaryzmów są nieco podzielone. 62% respondentów stwierdziło, że nie czują się obrażeni, a 38% powiedziało, że tak (niezależnie od płci).

Polskie miasta, w których najczęściej używa się przekleństw