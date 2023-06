Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Zobacz prywatne zdjęcia! Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień 20.06.2023

Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom: "Szewc bez butów"

Architektka Martyna Kupczyk, która od siedmiu lat remontuje domy w hitowym programie Polsatu "Nasz nowy dom", przyznaje, że na remont swojego mieszkania nigdy nie ma czasu. "Oj, szewc bez butów chodzi. Gdybym mogła, zaprosiłabym naszą ekipę budowlaną do siebie. Śmieję się, że w programie szybko podejmuję decyzje, błyskawicznie oceniam, czy kubek pasuje do koloru ścian, a gdy kupuję coś do swojego domu, zajmuje mi to znacznie więcej czasu.