Oto Marcelina Zawadzka w bikini na koniu. Tak prezentuje się dzisiaj. Publikuje bardzo odważne zdjęcia

MARCELINA ZAWADZKA NA NAJNOWSZYCH ZDJĘCIACH I FILMACH - KLIKNIJ

Marcelina Zawadzka w 2011 roku zdobyła tytuł Miss polonia. Dostała się też do pierwszej szesnastki Miss Universe. To otworzyło jej wrota do ciekawej kariery telewizyjnej.

W wolnych chwilach uwielbia podróżować. Bardzo często dzieli się filmami i zdjęciami z rajskich wakacji na których wygląda obłędnie. Ostatnie zdjęcia i filmy rozpaliły fanów do czerwoności.