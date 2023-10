Oto Marcelina Zawadzka i jej pikantne zdjęcia! Eksponuje wdzięki i zachwyca. Marcelina Zawadzka: Pokazać swoją słabość 17.10.2023

Sama Marcelina przyznaje, że długo musiała pracować nad sobą, analizować swoje błędy w kwestiach damsko-męskich, nim udało się jej stworzyć stabilny związek z Maxem. "Bardzo dużo wyniosłam z wykładów Mai Orin, która jest coachem od związków. Maja mądrze mówi o relacjach i błędach, jakie popełniamy. W życiu spotykają nas trudne sytuacje, które zmuszają do bycia twardymi i niezależnymi kobietami.

Tworzymy silną "męską strefę", którą potem trudno przebić. A przecież nie zawsze trzeba być silną, niezależną, samowystarczalną. Wystarczy pokazać, że mężczyzna to nasz partner, który jest dla nas bardzo ważny i potrzebujemy go. Musimy nauczyć się pozwolić sobie pomóc. Dla mnie to była trudna, ale i ważna nauka, zwłaszcza że zawsze uważałam, że nie potrzebuję pomocy" - powiedziała gwiazda.