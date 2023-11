Oto Majka Jeżowska na gorących zdjęciach! Takich fotografii nie widzieliście. To ci dopiero sexy babcia! Zdjęcia

Rewolucja trzech Jeżowskich!

Niedawno Majka Jeżowska została babcią, sexy babcią. Przyjaciółki zorganizowały nawet z tej okazji głośne i jedyne w swoim rodzaju "grandma shower", a artystka zebrała w sieci więcej gratulacji niż Zofia, żona jej syna Wojtka. Zaledwie 7-tygodniowa wnuczka Majki Jeżowskiej, Róża, podobnie jak wcześniej jej babcia i mama wstąpiła do gangu "rewolucjonistek".

Majka Jeżowska, a właściwie Maria Zofia Jeżowska-Logan. To znana polska piosenkarka, kompozytorka. W 1978 zdobyła nagrodę ZAKR-u na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. W 1979 uczestniczyła z piosenką „Nutka w nutkę” w konkursie „Premier” na 17. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, na którym otrzymała wyróżnienie za „interesującą interpretację wykonywanych piosenek”. Po tym sukcesie wydała debiutancki album studyjny pt. Jadę w świat. Płytę promowała singlami „Od rana mam dobry humor”, „Jadę w świat” i „Najpiękniejsza w klasie”, które stały się przebojami. W 1980 uczestniczyła w konkursie „Premier” w ramach 18. KFPP w Opolu, gdzie otrzymała trzecią nagrodę za piosenkę „Reggae o pierwszych wynalazcach”. Na opolski konkurs zgłosiła także piosenkę „Od rana mam dobry humor”, która – decyzją reżysera festiwalu – stała się motywem przewodnim całego wydarzenia i została zaśpiewana na otwarcie pierwszego dnia festiwalowego.

W 1981 wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zamieszkując w Chicago. W latach 90. kilka razy prowadziła własny show na Pikniku Country w Mrągowie. Wykonywała piosenki skomponowane przez Krzesimira Dębskiego w filmach Juliusza Machulskiego Kingsajz i Deja vu. Jej piosenka „Kolor serca” promowała w 1993 akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również w 1993 powróciła na stałe do Polski. W 1994 założyła własne przedsiębiorstwo fonograficzne JA MAJKA Music, w ramach którego wydała kilkanaście swoich płyt z muzyką dla dzieci, a także zorganizowała kilka tysięcy własnych koncertów oraz różnego rodzaju imprez dla dzieci i rodzin. W 2021 nominowana do nagrody Fryderyk w kategorii Rock za album Live Pol'and'Rock 2019.