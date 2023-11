Oto łodzianka Barbara Tatara Miss Polonia z 2007 roku. Co u niej słychać, jak teraz wygląda? Zobaczcie najnowsze ZDJĘCIA 21.11.2023

Po zdobyciu korony Miss, Barbara Tatara wykorzystała swoją popularność i wpływ na cele dobroczynne. Zaangażowała się w wiele inicjatyw społecznych, mających na celu pomoc potrzebującym oraz walkę z różnymi formami dyskryminacji.

Ostatnio mówiła w naszym wywiadzie:

Zmieniło się pani życie po zdobyciu tytułu Miss Polonia?

Na pewno się zmieniło, ułatwiło wiele rzeczy. Nie jestem w stanie powiedzieć co by było, gdybym nie startowała w tym konkursie. Na pewno była to piękna przygoda. Wiele zwiedziłam, wiele się nauczyłam.

Jest jeszcze pani modelką?

Byłam nią nawet tydzień temu. Śmiałam się, że ustąpiłam miejsca młodszym, ale jak się okazuje starsze modelki też są potrzebne. Wzięłam udział w sesji zdjęciowej. Było bardzo miłe.