Oto listy od sąsiadów dla sąsiadów. Wywieszane są w wielu klatkach schodowych bloków, wieżowców z wielu zaskakujących powodów 21.02.2023

- Tak, na naszej klatce schodowej pojawiają się różne ogłoszenia od lokatorów - mówi mieszkanka wieżowca przy ul. Łagiewnickiej. - Nie są to jednak jakieś wulgarne wpisy. Na przykład ostatnio jeden z naszych sąsiadów apelował do właścicieli psów, by te nie załatwiały się zaraz po wyjściu z klatki schodowej. Ogłoszenie wisiało co prawda tylko kilka dni i ktoś je zerwał, ale chyba podziałało, ponieważ sytuacja z czworonogami zdecydowanie się poprawiła.