Oto limity płatności gotówką 2023! Zobacz, jak jest teraz i co się zmieni od stycznia 2024 roku? SPRAWDŹ 17.10.2023

Co stanie się jeśli transakcja zostanie przeprowadzona gotówkowo

To zmieni się od stycznia 2024 roku

Limity płatności gotówkowych

W Polsce już obowiązuje limit płatności gotówkowej między firmami. Obecnie wynosi on 15 000 złotych brutto. Dotyczy przede wszystkim rozliczeń między firmami. Póki co nie ma limitów płatności między konsumentem a firmą. Co się zmieni w 2024 roku? Zobacz poniżej...

Kogo nie dotyczą limity płatności gotówkowych: