Oto kultowe samochody z PRL-u! Warszawa, syrena, maluch, polonez... ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Warszawa, syrenka, maluch, duży fiat, polonez – kultowe samochody z czasów PRL-u

Zdarza się dziś jeszcze zobaczyć na naszych ulicach te legendarne samochody. Kiedyś ich posiadanie było prestiżem – nie każdy miał własne auto, a na parkingu przed blokiem na osiedlu stało ich może kilka.

Kultowe samochody PRL-u są unikatami, a kto je posiada – ma prawdziwy sentyment do tamtych czasów. O ile maluchów jest stosunkowo dużo – organizowane są ich zloty, a ich fani prześcigają się w pomysłach na ich metamorfozy – o tyle inne marki spotykamy dość rzadko. Stanowią naprawdę unikatową grupę. Widok syrenki budzi sensację, a stare warszawy – odrestaurowane są wynajmowane na przykład dla par młodych do ślubu albo do sesji zdjęciowych.