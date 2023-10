Oto Kasia Wilk odsłania swoje ciało PRYWATNE ZDJĘCIA. Opalone nogi, tęczowy parawan, boskie kształty, plaża i dziewczyny 15.10.2023

Kasia Wilk projektuje kostiumy kąpielowe

Pochodzi z Lubina, gdzie ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie gitary, ale mieszka z dala od show-biznegowego pępka świata, w ukochanym Poznaniu. Według czasopisma "Machina" to jedna z 50. najlepszych polskich wokalistek. Właścicielka niezwykle charakterystycznego, mocnego wokalu i charyzmatycznej osobowości. Mowa o Kasi Wilk, która zadebiutowała w 2005 roku w Opolu wraz z zespołem Kto To, gdzie dzięki piosence "Gdy minie sen" zajęli II miejsce. Największą popularność przyniosła jej współpraca z poznańskim raperem Mezo. Ich wspólne hity "Ważne" i "Sacrum" doczekały się wielu nagród m.in. II miejsce w konkursie opolskich premier, Eska Music Awards, Superjedynka, a wspólna płyta "Eudaimonia" pokryła się złotem.

Katarzyna Wilk

Solową przygodę Kasia rozpoczęła w 2008 roku wraz z premierą singla "Pierwszy raz". W ubiegłym roku wzięła udział w muzycznym show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie pokazała na co ją stać. Kasia Wilk to prawdziwe zwierzę sceniczne, admiratorka kobiecego ciała w każdym rozmiarze oraz projektantka kostiumów kąpielowych, które podkreślają kobiecość niezależnie od obecnie panujących trendów. Własną markę modową IceWolf (www.icewolf.com) stworzyła przed czterdziestką.

Teresa Werner zachwyca figurą. To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka

"Marka powstała na potrzeby jednej z nas, bo jedna z nas chciała kupić dokładnie taki strój kąpielowy do morsowania, który odpowiadałby potrzebom zimowych kąpieli wodnych, a którego nie znalazła nigdzie w świecie. Wymyśliła więc go sama, uszyła dla siebie, a z czasem pomyślała, że takie jak ona też mogłyby czuć się w kąpielowym stroju równie komfortowo, atrakcyjnie i wygodnie. Bo nie wszystkie stroje kąpielowe muszą składać się ze sznurków i trójkącików, zwłaszcza te do kąpieli odważnych. I właśnie tak narodził się pomysł podzielenia się ze światem strojami dedykowanymi dla Morsów czy też Morserek. Idea naszej rodziny IceWolf opiera się na potrzebach, na kobietach z krwi i kości, w duchu body positive i eco friendly. Tworzona jest ręcznie w domu, produkowana w małych polskich szwalniach, szanujących pracę każdego podzespołu" - czytamy na stronie.