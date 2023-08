Oto Joanna Opozda i jej ZDJĘCIA. Czy między Joanną Opozdą a pisarzem Remigiuszem Mrozem coś zaiskrzyło? 30.08.2023

Czy Joanna Opozda i Remigiusz Mróz mają romans, czy coś ich łączy? Wiele wskazuje na to, że aktorka i pisarz mają się ku sobie. Można odnieść takie wrażenie, gdy poczyta się, co do siebie piszą w mediach społecznościowych. Zobacz ZDJĘCIA na kolejnych slajdach >>>