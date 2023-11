Oto jedyna taka rodzina w naszym kraju. Oto rodzina Amiszów. Zobacz, jak wygląda ich niezwykłe i barwne życie! 3.11.2023 Tomasz Jabłoński

Nie mają telewizji, nie mają radia, bardzo rzadko korzystają w Internetu. Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Anita zawsze chodzi w chuście na głowie, zdejmuje ją tylko przed snem, Jakub nie zagląda do kieliszka. Martinowie przyjechali do Polski z Ameryki. Są w naszym kraju już blisko 30 lat. To jedyna rodzina Amiszów zamieszkująca na naszym terytorium.