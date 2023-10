Oto jak mieszka Maja Hyży. W mieszkaniu wokalistki króluje minimalizm, beże, kremy i brązy. Taki wystrój zachwyci każdego!

Maja Hyży nie mieszka w ogromnej willi, nie je ze złotej zastawy, a w jej mieszkaniu króluje minimalizm.Wnętrza niczym nie różnią się od przestrzeni w domu „zwykłych" Polek. Maja jest mamą czwórki dzieci, dwóch chłopców - Wiktora i Aleksandra oraz córek Antoniny i Zofii. Wokalistka często dzieli się w sieci kuluarami rodzinnego życia - pokazuje wspólne zabawy, posiłki czy odpoczynek. Niedawno w rozmowie z jednym z portali plotkarskich piosenkarka odpowiedziała na pytanie, czy myśli o zaręczynach ze swoim ukochanym (po rozstaniu z Grzegorzem Hyżym związała się z Konradem Kozakiem, z którym ma dwie córki Antoninę i Zofię).Ja nie mam parcia. Cały czas powtarzam, że mam dużo tematów zawodowych i rodzinnych, a to, czy ja mam pierścionek, czy nie, nie jest dowodem na to, czy się kochamy, czy nie. Dowodem na to, czy się kochamy, czy nie, jest to, czy jesteśmy razem- powiedziała.ZDJĘCIA Mai na kolejnych slajdach >>>