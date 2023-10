Oto jak mieszka Cleo. Jak żyje popularna i lubiana piosenkarka? Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA

Tak mieszka Cleo! - Zdjęcia

Cleo dzieciństwo spędziła na warszawskim Ursynowie. W 2011 roku wzięła udział w castingu do programu telewizyjnego X Factor, artystka jednak nie przeszła do kolejnego etapu programu. Dwa lata później artystka rozpoczęła współpracę z Donatanem, z którym wydała singiel "My Słowianie" Piosenkarka jest jurorką w programie The Voice Kids.

CLEO DYSKOGRAFIA

Cleo wydała cztery albumy studyjne: