Oto Iwona Węgrowska i jej ogromny biust. Powiększyła go? Tak wygląda dzisiaj. Zobacz zdjęcia 12.10.2023 Paweł Strzelecki

Iwona Węgrowska na odważnych zdjęciach eksponuje kobiecie wdzięki. Co za kobieta! Piosenkarka śmiało eksponuje biust, a przy okazji zachęca swoje obserwatorki do tego, by - mimo pandemii - od czasu do czasu pozwolić sobie na więcej. Jak wygląda dzisiaj. Można to zobaczyć w naszej galerii zdjęć.