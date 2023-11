Oto Iwona Pavlović pierwszy raz za kratami! Zobacz gorące prywatne ZDJĘCIA, WYWIAD

- Była Pani w parze z Ewą Kasprzyk, znałyście się wcześniej? Poznałyśmy się na planie programu "Taniec z Gwiazdami" i co zabawne, wtedy nie byłam zbyt przychylna Ewie. Z tego, co wiem, ona też różnie mnie oceniała. Okazało się, że świetnie się ze sobą dogadujemy i pomimo różnic, jakie są między nami, mamy ze sobą wiele wspólnego.

- Wzięła Pani udział w nowym programie "Wielka ucieczka". Chętnie podejmuje się Pani takich projektów? Tak i choć na co dzień jestem w miarę ostrożna, to nie boję się nowych wyzwań i chętnie podejmuję się takich zadań. Uważam, że warto doświadczać w życiu różnych sytuacji. To bardzo ciekawe przeżycie, które zapamiętam na długo,

ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA IWONY PAVLOVIĆ - KLIKNIJ TUTAJ

- Jak przebiegała Wasza współpraca?

Rewelacyjnie! Ewa jest bardzo mądrą, serdeczną osobą, z dużym dystansem do samej siebie. Obie jesteśmy charakterystycznymi i silnymi kobietami, ale jednocześnie bardzo różnymi, co uważam za ogromny plus. To dzięki Ewie ta ucieczka stała się dla mnie piękną przygodą.

- Gdyby dostała Pani taką możliwość, powtórzyłaby Pani tę przygodę?

Na pewno podeszłabym do niektórych spraw trochę inaczej, ale niczego nie żałuję. To była świetna zabawa i olbrzymi sprawdzian własnych umiejętności.

ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA IWONY PAVLOVIĆ - KLIKNIJ TUTAJ

- Co sprawiło Wam największą trudność w programie?

My nie widziałyśmy tam żadnych trudności. Podeszłyśmy do tego poważnie, ale też z ogromnym dystansem. To była dla nas gra, a nie walka o ogień. Nie czułyśmy, żebyśmy miały rzucone kłody pod nogi, a wręcz przeciwnie.