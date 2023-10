Oto energiczna Iwona Pavlović, czyli królowa tańca i wulkan energii. Tak się tańczy, żyje i wygląda po 60-tce! ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

O osiągnięciach Pavlović można by pisać i pisać. Tańczyć zaczęła w wieku 7 lat. Ze swoim pierwszym mężem zdobyła mistrzostwo w tańcach latynoamerykańskich. W 1994 zakończyła karierę turniejową, a w 1997 założyła z Pavloviciem szkołę tańca „Pavlović – Szkoła mistrzów tańca". Po zakończeniu kariery tanecznej została sędzią. Jej uczniami byli m.in. Przemysław Łowicki, Agustin Egurrola[9], Joanna Szokalska[10], Rafał Maserak, Tomasz Barański i Aleksandra Jordan. W latach 2005–2011 była jedną z jurorek programu rozrywkowego TVN Taniec z gwiazdami. Od 2014 jest jurorką programu rozrywkowego Polsatu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami.

Obecnie mieszka w Olsztynie, swoim rodzinnym mieście, gdzie opiekuje się mamą, drugim mężem (Wojciechem Oświęcimskim) i jego trzema synami. Z pierwszym mężem Arkadiuszem Pavloviciem rozwiodła się po 19 latach małżeństwa.