Oto Edyta Zając na gorących zdjęciach. Co za figura! Urodzona w Łodzi modelka twierdzi, że z partnerem jest raźniej 17.10.2023

Pracę jako modelka rozpoczęła w 2001 roku w agencji New Age. Pozowała dla polskich magazynów, reklamowała kolekcję Dawida Wolińskiego. W wieku osiemnastu lat trafiła do międzynarodowej agencji Next Management. Występowała m.in. w Nowym Jorku, Mediolanie i Londynie, kwalifikując się na pokazy projektantów, takich jak Roberto Cavalli czy Mary Katrantzu.