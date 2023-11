Oto długonoga Emilia Dankwa w majteczkach i staniku. To już nie jest ta sama dziewczyna! Modelka pełną gębą 17.11.2023

Emilia Dankwa koncentruje się na działalności w sieci

Emilia Dankwa wiek i wzrost

Aktorka Emilia Dankwa mierzy 175 centymetrów wzrostu i ma osiemnaście lat. dopiero wkracza do rodzimego show-biznesu. Właściwie to należałoby powiedzieć, że zrobiła to już w 2011 roku, kiedy to rozpoczęła swoją udaną przygodę z serialem “Rodzinka.pl”, gdzie wcieliła się w rolę Zosi. Młoda aktorka grała w tym serialu przez dziewięć lat, aż do roku 2020, kiedy to zakończyła się jego produkcja.