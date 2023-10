Oto długonoga dziewczyna Kuby Wojewódzkiego. Ile ma lat Anna Markowska. Nie uwierzycie! Jest młodsza od dziennikarza o połowę ZDJĘCIA Lila Sayed

Jak on to robi? - pytają na głos osoby, które śdzą miłosne perypetie Kuby Wojewódzkiego. 60-letni dziennikarz ma coraz młodsze partnerki. Obecna ukochana prowadzącego telewizyjne show ma... 31 lat. Do tego długie do nieba nogi, przepiękną figurę i niebanalną urodę. Mowa o Annie Markowskiej, o której zrobiło się głośno, gdy... zaczęła spotykać się z Wojewódzkim.