Oto Danuta Martyniuk po metamorfozie chce wrócić do pracy w szpitalu! Tak teraz wygląda żona Zenka Martyniuka - Zdjęcia 18.10.2023

Nowe plany zawodowe Danuty Martyniuk, kobiety po metamorfozie

Do niedawna o Danucie Martyniuk mówiło się jedynie w kontekście jej znanego męża, piosenkarza disco polo Zenka Martyniuka. Ale to już przeszłość. Teraz Danuta Martyniuk to samodzielna, dojrzała, zadbana kobieta, która otwarcie mówi o swoich marzeniach i śmiało podejmuje życiowe decyzje. I realizuje swoje pragnienia i zamierzenie.

Kilkanaście miesięcy temu przeszła metamorfozę - schudła ponad 20 kilogramów, zoperowała sobie nos. "Zaufałam La Perli, w tej klinice przeszłam korektę nosa i odmładzanie dzięki technologii SoftWave. Czuję się świetnie i otrzymują mnóstwo komplementów od znajomych" - powiedziała Danuta Martyniuk. Ale zmiana wyglądu to nie wszystko. Danuta stawia na siebie.