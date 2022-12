Oto Dagmara Kaźmierska i jej ogromny biust. ZDJĘCIA. Ma dość ludzi, którzy nachylają się i plują jej jedzeniem do buzi. 28.12.2022

Co ciekawe, Kaźmierska nie przestanie się pokazywać publicznie. Celebrytka przenosi się do... teatru. Ma już nowy plan na siebie. - Dopiero zaczynamy, a co to będzie? - podała agencji Newseria Lifestyle. -To na razie jest tajemnica. Nie będę grała w sztuce, ale idziemy w kierunku stand-upu. Oczywiście, gdyby mi się nie spodobał ten pomysł, to nie wzięłabym w tym udziału, ale jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i sama przed sobą chcę się sprawdzić.

