Oto córka Eminema. To o niej rapował w swoich utworach. Trudno uwierzyć, że Hailie dziś ma 28 lat!

Hailie przyszła na świat 25 grudnia 1995 w Detroit w stanie Michigan w USA. To owc związku Eminema z Kim Scott. To Hailie wielokrotnie inspirowała go do nagrywania utworów. O swoim dziecku wspominał w kilkunastu numerach, m.in. w: "97 Bonnie & Clyde", "When I'm Gone", "Hailie's Song" oraz "My Dad's Gone Crazy".

Hailie studiowała psychologię, ale od pewnego czasu postawiła na internet - jest infuencerką. Na Instagramie śmiało relacjonuje wydarzenia ze swojego życia. Ma blisko 3 milionów obserwujących.