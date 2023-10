Oto ciało Patrici Kazadi i jej piękne seksowne kształty. Zaprezentowała wszystko, co ma najlepszego. Ma 35 lat! 291117.10.2023

Popularna i piękna

Patricia Kazadi świętowała 35 urodziny

"Uważam, że pandemia zabrała nam wszystkich trzy lata, więc te 35 urodziny to jakieś nieporozumienie (uśmiech-przyp. red.). Czeka mnie jeszcze zaległa impreza na 30.urodziny, więc jeśli pytasz mnie, ile lat kończę to góra 30! Życzę sobie zdrowia, spokoju i spełnienia marzeń, o których myślałam i nie starczało mi na to odwagi. Dziś z pełnym luzem i radością wyszłam na scenę, bez obaw, że ktokolwiek będzie mnie oceniał" - przyznała Patricia, dodając, że ostatnie dwa lata wykorzystała na przepracowanie swoich lęków, kompleksów i budowaniu wiary w siebie.

Aleksandra Siudowska