Oto ciało Moniki Mazur-Chrapusty ZDJĘCIA. Długie nogi i powalający uśmiech. Ratowniczka z serialu "Na sygnale" lubi adrenalinę WYWIAD

Monika Mazur-Chrapusta lubi adrenalinę

- Czy zdarza się, że fani mylą prawdziwą Monikę z Martyną z "Na sygnale"? Dość często słyszę "Martyna, Martyna!". Dostaję wiadomości z prośbą o skonsultowanie wyników badań, a dzieci proszą mnie o wystawienie zwolnienia z wf-u (uśmiech-przyp. red). Gram pozytywną postać i spotykam się z dużą życzliwością. Z drugiej strony negatywne postaci są dużo ciekawsze do zagrania, choć Czarne charaktery dla aktora są dużo atrakcyjniejsze i ciekawsze do zagrania, ale bywa, że w życiu prywatnym za bardzo jesteśmy kojarzeni ze swoimi bohaterami.

- Jak czujesz się w roli ratownika medycznego?

Świetnie! Początkowo mocno przeżywałam każdy dzień zdjęciowy, adrenalina była naprawdę duża, ale po latach zdążyłam się już oswoić z tempem pracy. Bardzo to lubię. Nie mamy czasu na rozmowy przy herbacie, to serial akcji.

- Najtrudniejsze wyzwanie na planie?

Kiedyś w październiku musiałam skakać do Wisły. Tego dnia temperatura powietrza sięgała 11°C, a woda miała 8°C. Kilka razy musiałam skoczyć z łódki do wody i płynąć kilkadziesiąt metrów z nurtem rzeki. Mocno to odchorowałam, straciłam głos na tydzień. Z drugiej strony cieszę się, że mogę robić rzeczy, na które nie odważyłabym się w życiu prywatnym. Mało osób może w pracy pływać w Wiśle (uśmiech - przyp. red.).