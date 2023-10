Oto boskie ciało Julii Wieniawy opakowane w brazylijskie bikini ZDJĘCIA. Urzęduje w Brazylii i śle gorące kadry GALERIA ZDJĘĆ 19.10.2023

24-letnia Julia Wieniawa doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Udaje się jej ta sztuka już od kilku lat. Aktorka, piosenkarka, kompozytorka, bizneswoman, influencerka, osobowość medialna - Julia może się pochwalić sukcesami w wielu dziedzinach, a jej Instagram pęka w szwach od liczby obserwatorów, którzy śledzą każdy jej ruch i każdy ciuch. Właśnie dała im nowy temat do komentarzy.

Julia Wieniawa na plaży w Brazylii

Julia Wieniawa-Narkiewicz i jej ponętna stylizacja

Na konferencji prasowej serialu "Teściowie" pojawiła się w białym oversizowym garniturze w czarne łaty, pod którym zamiast topu miała tylko czarny stanik. Nietrudno zgadnąć, że ten zmysłowy duet z miejsca przykuwał uwagę. Wszystko wskazuje na to, że wielkim zainteresowaniem będzie się cieszył również serial "Teściowie", który zadebiutował na platformie Polsat Box Go.

Gwarantuje to doświadczony duet reżyserski - Krzysztof Jaroszyński i Grzegorz Kuczeriszka, znakomita obsada (Jolanta Fraszyńska, Joanna Kurowska, Cezary Pazura, Cezary Kosiński, Paweł Wawrzecki). Julię Wieniawę zobaczymy w roli Andżeliki Nagórskiej - fanki social mediów, która marzy o karierze w telewizji. Jej rodziców zagrali Cezary Pazura i Joanna Kurowska. W rolę ukochanego wcielił się Ignacy Liss.

"Wspaniała przygoda, było równie zabawnie na planie, co scenariuszu. Mam nadzieję, że przekuje się to na obraz i widzowie dobrze się będą bawić. Super, że mogłam pracować z Ignacym, który prywatnie jest moim dobrym znajomym. Od pierwszego castingu dobrze się dogadywaliśmy. Mam wspaniałych rodziców. Wspaniale!" - przyznała aktorka. Warto przypomnieć, że to drugie spotkanie zawodowe Julii Wieniawy i Cezarego Pazury. W filmie "Nie cudzołóż i nie kradnij" byli parą! Teraz łączą ich więzy rodzinne.