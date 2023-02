Oto atrakcyjna Ewa Swoboda i jej wytatuowane ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i zgrabna ZDJĘCIA 24.02.2023 (ww)

Ewa Swoboda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często dzieli się z fanami wydarzeniami ze swojego życia prywatnego. Jej odważne zdjęcia na których eksponuje zgrabne wytatuowane ciało zachwycają ogromną rzeszę fanów.

Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. To nie tylko rekord Polski, ale też najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Co ciekawe, pobity w piątek rekord należał do... Ewy Swobody. 24-letnia lekkoatletka ustanowiła go niemal dokładnie sześć lat temu.